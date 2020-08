Das Musikfestival findet nicht wie sonst an einem Wochenende, sondern ab kommenden Montag eine Woche lang statt.

Das Musikfestival "Donaukanaltreiben“ sorgte in den vergangenen Jahren für einen Besucheransturm am Wiener Donaukanal. Nun mussten sich die Veranstalter besondere Rahmenbedingungen einfallen lassen, damit das Festival „corona-konform“ stattfinden kann. So findet die 14. Ausgabe nicht an einem Wochenende, sondern ab kommenden Montag eine Woche lang an einem knappen Dutzend Locations zwischen Spittelau und Franzensbrücke statt. Mit dabei sind u.a. Austrofred, Lou Asril oder Titus Probst.

Rund 30 Acts sind auf der Veranstaltungshomepage gelistet - darunter auch eine Reihe DJs. Wer wann wo auftritt, wird allerdings erst via Facebook bekanntgegeben. In einer Aussendung am Freitagnachmittag wurde jedenfalls darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Coronamaßnahmen gelten würde - etwa limitierte Plätze, Abstandsregelungen und eine Voranmeldung der Besucherinnen und Besucher. Diese wurden außerdem darum gebeten, "indoor und überall, wo es eng wird, gegebenenfalls einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf die Hygiene zu achten".

(APA)