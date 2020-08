Der Maestro der Lüfte

Es braust, brüllt, donnert und dröhnt – ohne Bora kein Triest. Wer nicht von Kindesbeinen an vertraut ist mit der Eigenart des Triestiner Klimas, wird staunen – oder sich fürchten. Oder ein Museum besuchen: Unweit des Hafens sammelt Rino Lombardi in seinem Magazzino dei Venti Winde aus aller Welt.

Eigentlich kann es einen Ort wie diesen nicht geben. Weil sich nicht festhalten lässt, was flüchtig ist. Und doch: Er existiert. Zumindest in Triest. Präziser gesagt: in der Via Belpoggio 9, nur ein paar Schritte vom Bacino Sacchetta entfernt, wo Segelboote im Wasser schaukeln. Eine ruhige Gegend, in der die Tage langsam dahinziehen. In den Bars sitzen Pensionisten. Zum caffègibt es die Nachrichten aus „Il Piccolo“ und den neuesten Klatsch aus der Nachbarschaft. Ein paar Trattorien, Läden mit Fischereibedarf, der Bäcker, die Apotheke. Fast schon dörflich, jeder kennt jeden. Und mittendrin die Via Belpoggio. Auf Nummer 9 ein vierstöckiges Haus: Der Putz bröckelt, Feuchtigkeit sitzt in den Mauern. Hier also soll er sein, der ominöse Nicht-Ort, den sich die Fantasie erschaffen hat.