Zeichen setzen ohne Boykott

Weltmeister Lewis Hamilton kämpft weiter gegen Rassismus an, einen GP-Verzicht aber hält er derzeit noch nicht für angebracht.

Spa. Die Protestwelle gegen Rassismus quer durch alle US-Sportligen hat auch Lewis Hamilton schwer beeindruckt. „Es ist unglaublich, was viele dort in den Staaten innerhalb ihres Sports machen. So viele Menschen unterstützen die Spieler und setzen sich für eine Veränderung ein“, sagte der britische Weltmeister. Hamilton selbst unterstützt die End-Racism-Kampagne und die „Black-Lives-Matters“-Bewegung, als Zeichen des Protests kniet er gemeinsam mit anderen Kollegen vor den Rennen. Für einen Boykott sieht der 35-Jährige die Zeit in der Formel 1 noch nicht gekommen. „Das ist in Amerika. Wir sind in Belgien“, sagte Hamilton vor dem Grand Prix in Spa am Sonntag (15.10 Uhr, live ORF, Sky, RTL). „Ich tue, was ich kann von hier“, versicherte der sechsmalige Weltmeister.

Hamilton kündigte an, abermals den Dialog mit Liberty Media und der FIA zu suchen: „Ich versuche immer noch, mit der Formel 1 zu sprechen, um zu sehen, was wir noch unternehmen können, um das Bewusstsein zu steigern und zu helfen, es voranzutreiben.“ Auch Sebastian Vettel, der ebenfalls kniet, hält wenig von einem Boykott. „Ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, so weit zu gehen“, sagte der Deutsche. Noch wichtiger als den medienwirksamen Kampf erachtet er den Einsatz jedes Einzelnen: „Das eine ist, öffentlich Stellung zu beziehen, das andere, wie man damit umgeht, wenn die Kameras aus sind.“

Am Sonntag wird es vor dem Start jedenfalls auch eine Schweigeminute geben, in der die Formel 1 dem vor einem Jahr tödlich verunglückten F2-Piloten Anthoine Hubert gedenkt. Der ebenfalls in den Unfall verwickelte und damals schwer verletzte Juan Manuel Correa ist an diesem Wochenende wieder vor Ort.

Verstappen überrascht mit Bestzeit

Das freie Training in Spa endete mit einem überraschenden Ergebnis: Red-Bull-Pilot Max Verstappen war vor Daniel Ricciardo (Renault) der Schnellste, erst auf dem dritten Rang folgte Hamilton. Für Ferrari kündigt sich hingegen das nächste Debakel an. Trotz Rundenzeiten auf den Soft-Reifen kamen Charles Leclerc und Sebastian Vettel nicht über die Plätze 15 bzw. 17 hinaus.

Unterdessen bestätigte die FIA in Spa, dass das Bahrain-Doppel (29. November, 6. Dezember) auf unterschiedlichen Layouts gefahren wird – der zweite GP auf der kürzeren Highspeed-Außenstrecke. (red.)

