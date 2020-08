Verschleppt: Wo ist Dawit Isaak?

Der schwedisch-eritreische Autor und Journalist Dawit Isaak wurde im September 2001 in seinem Haus verhaftet. Er wird bis heute an einem geheimen Ort gefangen gehalten, ohne jeden Kontakt zu seiner Familie oder seinen Rechtsvertretern – es gab keinen Prozess. Zum Internationalen Tag der Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens am 30. August.

Es ist ein warmer Sonntagmorgen in der Hauptstadt Asmara. Es ist noch kein halbes Jahr vergangen, seit das afrikanische Land Eritrea nach zwei gewonnenen Kriegen gegen Äthiopien endlich seine Unabhängigkeit feiern konnte.