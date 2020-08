Eine Welt ohne Atomwaffen

Vor zwei Jahrzehnten wollte die internationale Gemeinschaft Atomtests endgültig verbannen. Doch einige Schlüsselländer zögern das Abkommen weiter hinaus.

Bill Clinton war voller Stolz und Zuversicht, als er Ende September 1996 die gemeinhin als Kernwaffenteststopp-Vertrag bekannte Einigung unterschrieb. In New York nannte der damalige US-Präsident das Abkommen den am schwersten erkämpften Sieg der Rüstungskontrolle. Und dennoch scheint der „Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen“ eher ein Schattendasein zu fristen: Auf dem internationalen Parkett und in der Öffentlichkeit.