395 neue Coronavirus-Infektionen in Österreich

Innerhalb von 24 Stunden wurden in Österreich fast 400 neue bestätigte Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2 festgestellt.

In Österreich wurden binnen 24 Stunden 395 Neuinfektionen durch Sars-CoV-2 per Test festgestellt. Dies gab das Innenministerium Samstagvormittag bekannt. Am Tag davor waren es 229 Infektionen gewesen. Bisher gab es in Österreich 26.985 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (29. August 2020, 9.30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an Covid-19 gestorben.

Bei bisher knapp 27.000 positiven SARS-CoV-2-Tests im Rahmen der Pandemie sind 22.866 Patienten wieder genesen. Derzeit befinden sich 144 Personen aufgrund des Corona-Virus in Österreich in Krankenhausbehandlung, davon 30 auf Intensivstationen.

Die aktuellen österreichischen Zahlen sind offenbar im Vergleich zum zehnmal größeren Deutschland deutlich höher. Dort wurden landesweit zuletzt 1479 Ansteckungen offiziell gemeldet.

Weltweit haben sich bereits mehr als 24,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Rund 833.000 Menschen sind demnach in Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben. Die mit Abstand meisten Infektionen verzeichnen weiterhin die USA, gefolgt von Brasilien und Indien.

