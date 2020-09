Keine Angst vor monumentalen Werken

Dream Big. Unter diesem Titel hat Christie's eine Verkaufsausstellung mit Großskulpturen zusammengestellt, die das Who is Who der Bildhauerei bietet. Der private Skulpturenmarkt ist etwa ab der Jahrtausendwende in Schwung gekommen.

Monumentale Skulpturen waren die längste Zeit einzig im öffentlichen Raum und in Museen anzutreffen. Oftmals haben sie auch für Kontroversen gesorgt, wie beispielsweise Joep Van Lieshouts „Domestikator“ 2017 vor dem Centre Pompidou.



Auf dem Kunstmarkt haben sich Sammler lang von diesem Medium einschüchtern lassen, weil es schwierig aufzustellen, zu lagern und zu transportieren ist. Doch das hat sich inzwischen geändert. Das liegt an Initiativen von Galerien, die stärker Großskulpturen in ihr Programm aufnehmen, und auch Messen haben die Großplastik entdeckt.