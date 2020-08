Wenn der Erfolg die Mission überholt

Die eigene Philosophie verkauft, das Personal rundum erneuert. Die Dominanz von Ineos bei der Tour de France steht auf dem Prüfstand wie nie.

Zehn Jahre ist es her, dass der britische Rennstall Sky mit einer klaren Mission in die Radsportwelt getreten ist: Den ersten britischen Sieger bei der Tour der France zu stellen. Bereits 2012 brachte Bradley Wiggins das ersehnte Gelbe Trikot nach Paris – und aus dieser Zieldurchfahrt wurde der Beginn einer Ära, die ihresgleichen sucht. Denn auf Wiggins folgte Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017) und danach Geraint Thomas (2018). Beim Grand Départ am Samstag in Nizza ging Ineos, wie das Team seit dem Vorjahr heißt, mit dem kolumbianischen Titelverteidiger Egan Bernal an den Start.



Neu ist in Frankreich nicht nur der Name, zu Promotionzwecken Ineos Grenadier, mit Froome und Thomas fehlen auch zwei große Namen der Vergangenheit. Längst hat sich die Gründungsphilosophie des Rennstalls überholt, der Erfolg jedoch ist geblieben. Allerdings fehlte schon dem Ineos-Triumph 2019 die Aura der Unantastbarkeit früherer Jahre, als die Mannschaft das Gelbe Trikot wie ein Eilzug nach Paris trug. Und die Konkurrenz, angeführt vom niederländischen Jumbo-Visma-Team, hat aufgeholt. Kann Ineos seine Vormachtstellung mit dem achten Sieg innerhalb von neun Jahren trotzdem fortschreiben?