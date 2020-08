Kein Ende der Goldpreisrallye in Sicht

Gold verteuerte sich heuer um fast 30 Prozent. Die Niedrigzinsen könnten dem Edelmetall weiter Aufwind bescheren.

Ein Plus von 27 Prozent seit Jahresbeginn auf Dollarbasis und ein Anstieg von immerhin 22 Prozent in der Gemeinschaftswährung Euro: Zwar gibt es Werte, die sich in diesem Jahr weitaus besser entwickelt haben als Gold. Doch kaum einer davon bewegt die Gemüter der Anleger so sehr wie das Edelmetall. Abgesehen von Tesla und Amazon vielleicht.



Gold hat in dieser beispiellosen Krise zwar schon ein historisches Hoch markiert (ebenso wie Amazon und Tesla), doch dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein (wie bei Amazon und Tesla). Zumindest glauben das die Experten des Anleihenhändlers Pimco. Sie sind davon überzeugt, dass die Goldrallye noch nicht vorbei ist. Das Edelmetall hat Spielraum für weitere Gewinne, ließ man bei der Allianz-Tochter wissen. Und verwies auf die anhaltend niedrigen Realzinsen. „Trotz des jüngsten Anstiegs des Goldpreises sind wir der Ansicht, dass Gold im Kontext historisch niedriger Realzinsen weiterhin attraktiv bewertet ist – man könnte sogar sagen, billig“, schrieb Nicholas Johnson, Portfoliomanager für Rohstoffe bei Pimco.



Gold kletterte Anfang August erstmals zeitweise über die Marke von 2000 Dollar pro Unze (31,1 Gramm) und erklomm damit ein neues Rekordhoch. Mit 1737 Euro war das Edelmetall auch in der Eurozone so teuer wie nie. Angesichts der Coronavirus-Pandemie strömten Anleger in sichere Häfen, während die Zentralbanken beispiellose geldpolitische Stützungsmaßnahmen ergriffen.



Die Realrenditen der als Benchmark verwendeten zehnjährigen US-Staatsanleihen sind inzwischen weit unter null abgesackt. Das verstärkt den Reiz von Gold, auf das keine Zinsen gezahlt werden. Und es führt zu Zuflüssen in goldunterlegte börsengehandelte Fonds, die boomen wie nie.

„Unser Basisszenario ist, dass die Zinsen sich in einer relativ engen Spanne bewegen. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, Dynamik und Interesse an Gold werden dazu führen, den Goldpreis weiter steigen zu lassen. Damit hat Gold vom aktuellen Stand noch weiteres Aufwärtspotenzial“, schrieb Johnson in einem Blogbeitrag.



Gold wurde am Kassamarkt in der Vorwoche bei rund 1920 Dollar je Unze gehandelt. Während Johnson in seinem Post keine genaue Prognose abgab, haben andere optimistische Marktteilnehmer in den letzten Wochen sehr wohl Ziele festgelegt. So erwartet Goldman Sachs Group einen Anstieg auf 2300 Dollar. Nst/BloomberG