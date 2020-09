Hochsaison für die Fischräuber

Fischereiflotten vor allem aus China machen den Fischbeständen in den Weltmeeren den Garaus. Um die Galapagos jagen sie Humboldt-Kalmare.

Sie sind da, sie sind weithin sichtbar, sogar aus dem Weltraum. Auf Satellitenfotos erscheinen sie als Lichtpunkte im nachtblauen Ozean. Ihre Präsenz verheißt nichts Gutes – vor allem, wenn sie im Schwarm auftauchen. Ecuadors Regierung rief international Alarm aus, als sie Anfang Juli mehr als 300 ausländische Fischerboote an der Grenze ihrer Hoheitsgewässer ausmachte. Südlich der Galapagosinseln, jenen wegen ihrer seltenen Artenvielfalt zum Weltnaturerbe bestimmten Eilanden im Pazifischen Ozean, hatte sich eine Armada eingefunden, die Jagd machte auf Humboldt-Kalmare. Stattliche Tintenfische, die ausgewachsen bis zu einem Meter lang werden können.



Zwei Hoheitszonen besitzt Ecuador. Vor der Festlandküste und rund um den 1000 Kilometer vorgelagerten Galapagos-Archipel dürfen keine ausländischen Fischerboote Netze und Leinen auswerfen. 200 Seemeilen sind beide Schutzstreifen breit, etwa jeweils 370 Kilometer. Allerdings klafft zwischen den beiden ein Wasserstreifen von etwa 300 Kilometern Breite, den keine Rechtssprechung schützt. Und hier sammeln sich die Jäger.



Tintenfischfang ist Nachtarbeit. An Bord wandern die Tiere, nach Größen sortiert und in Formbehälter geschichtet, ins Eis. Ruckzuck gefrieren die Kalmare. Haltbar, stapelbar, nur selten nachzuverfolgen.

Eines der Schiffe vor Ecuador könnte die Hong Pu 16 sein. Die Hong Pu 16 ist ein typischer Vertreter jener Industrie, die dabei ist, den verbliebenen Weltfischbeständen den Garaus zu machen. Am 10. Oktober 2019 legte sie in ihrem Heimathafen Zhoushan südlich von Shanghai ab und reiste um die halbe Welt, wie die meisten der 2600 Boote von Chinas Hochseeflotte, die damit dreimal so viele Fangschiffe zählt wie die vier nachfolgenden Nationen in diesem Ranking zusammen: Taiwan, Japan, Südkorea und Spanien.