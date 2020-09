Vom Arme-Leute-Essen zur Spitzenküche

Die Tiroler Küche schafft den Spagat zwischen bodenständigen Klassikern und internationalem Fine Dining. Die Coronakrise hat das Regionale noch mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Die Tiroler Küche hat das nicht verdient. Aber es ist dieser Tage nur schwer möglich, über die kulinarischen Seiten des Bundeslandes zu reden, ohne dabei an Corona vorbeizukommen. Das ist natürlich Ischgl zu verdanken, das eigentlich für seine Dichte an hoch dotierten Haubenlokalen bekannt ist. Diese Besonderheit wird allerdings noch eine Zeit von seinem Ruf als Corona-Cluster überschattet sein. Denn egal welchen Tiroler Spitzenkoch man nach der Tiroler Küche fragt: Die Zeitrechnung wird auch hier in vor und nach (oder besser seit) Corona unterteilt.



Und seit Corona aufgetaucht ist, ist auch in Tirol einiges anders. Wobei so ganz anders auch wieder nicht. Es wird nur ein Trend, der seit Jahren präsent ist, plötzlich enorm verstärkt. „Regionalität ist seit zehn Jahren ein Thema, aber jetzt hat sie einen richtigen Schub bekommen“, sagt Martin Sieberer, der seit rund 20 Jahren in der Paznaunerstuben auf sehr hohem Niveau kocht.