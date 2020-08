Von Cevapi und Turbofolk in Ottakring

Wer den Urlaub heuer in Wien verbringt, kann auch dort sein Fernweh lindern – zumindest ein bisschen. Auf der »Balkanstraße« in Ottakring gibt es etwa überraschend viel von dem, was man am Urlaub in Kroatien gerade vermisst.

Der Sommerurlaub an der Adria hat heuer einen bitteren Beigeschmack. Mittlerweile gilt eine Reisewarnung für Kroatien, und die neue Einreiseverordnung in Österreich sorgte für riesige Staus an der Grenze zu Slowenien. In Zeiten von Corona bleiben viele deshalb lieber zu Hause oder flüchten in die Berge.



Aber auch in Wien lässt sich aufkommendes Fernweh lindern – zumindest ein bisschen. Wer den Balkan-Urlaub gar schmerzlich vermisst, könnte einen Abstecher in die Ottakringer Straße machen, die an der Grenze zwischen Ottakring und Hernals gelegen ist. Dort findet sich eine Vielzahl an Lokalen, die sich der Küche und Kultur des Balkans gewidmet haben.