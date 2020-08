Die große Berlin-Verschwörung

In Berlin mischten sich Kritiker der Corona-Politik mit Hippies und Rechtsextremen. Dann

griff die Polizei ein. Ein Lokalaugenschein.

?

Drei Frauen spazieren entlang der Spree, die sich durch das Regierungsviertel schlängelt. Sie plaudern und kichern. Ihr Dialekt verrät, dass sie nicht aus der Hauptstadt sind, sondern aus dem Südwesten der Republik. Sie tragen legere Kleidung und kleine Rucksäcke. Sie sehen aus, wie Tagestouristen eben aussehen. Nur dass sie keine sind. Die drei Frauen, sind aus der Pfalz angereist, um gegen die „diktatorischen Coronamaßnahmen“ der Bundesregierung zu demonstrieren, genauer gegen den Mundschutz, den sie nur „Maulkorb“ nennen. Eine von ihnen arbeitet im Einzelhandel und musste mit diesem „Maulkorb“ auch bei 34 Grad schuften. Eine Zumutung sei das. „Den größten Vorwurf mache ich den Medien“, sagt eine andere. Sie würden eine Pandemie herbeischreiben, die es gar nicht gebe. Sie betrieben „Angstmache“.

Hinter den drei Frauen marschiert ein Mann, der eine Glatze trägt und ziemlich viele Tätowierungen und ein T-Shirt, das ihn der rechtsextremen Szene zuweist. In der Hand hält er eine Bierflasche, die schon zur Mittagszeit halb leer ist. Dass die drei Frauen („wir sind doch weder links- noch rechtsextrem“) und der Neonazi dieselbe Demonstration ansteuern, irritiert hier niemanden.

Tausende Gegner der Corona-Politik strömten am Samstag ins Herz von Berlin. Die Demonstration hatte noch nicht begonnen, da hatten die Veranstalter der Initiative Querdenken 711 einen ersten Sieg errungen. Berlin hatte ihre Demo mit 22.000 angemeldeten Teilnehmern wegen erwarteter Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung untersagt. Aber ein Gericht kippte das Verbot. Und Innensenator Andreas Geisel (SPD) wurde medial geprügelt. Weil er die Demo-Absage auch damit begründet hatte, dass Berlin nicht als „Bühne für Coronaleugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht“ werde dürfe. Der Satz flog ihm auch in Teilen der eigenen Partei um die Ohren. Weil Geisel den Anschein erweckte, er wolle die Demonstration auch aus politischen Gründen untersagen. Das verträgt sich nicht mit dem Geist des Grundgesetzes.



Ein bunter Haufen. Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, wo die Touristen sonst ihre Selfies schießen, herrscht zu Mittag eine seltsame Kakofonie. Rechts schütteln Christen ihre Schellen und singen Friedenslieder, schräg gegenüber wird zu chinesischen Klängen meditiert. Dazwischen schreit ein Mann in seinen Lautsprecher: „Die Liebe setzt sich durch.“ Wer hier Maske trägt, ist im Zweifel Journalist. Ansagen der Polizei werden vom Gros ignoriert. An die Abstandsgebote hält sich kaum jemand. Auch nicht im übertragenen Sinn. Rechtsextreme marschieren neben bürgerlichen Kritikern der Corona-Politik. Dazwischen sieht man Esoteriker und Impfgegner.

Timo, 51, ist aus Thüringen angereist. „Historischer Tag“, sagt er. Deshalb hat er die Kamera mit. Er will alles festhalten. Die Rechtsextremen stören ihn nicht: „Diese Coronamaßnahmen betreffen doch alle. Deshalb ist es legitim, wenn auch Gruppen dabei sind, die sich gegenseitig nicht so mögen.“ Der einzige Kitt, so scheint es, ist hier die Ablehnung der Coronamaßnahmen und der Medien.

Zu den größeren Überraschungen zählt, dass auch sehr viele Menschen demonstrieren, die augenscheinlich wegen ihres Alters zur Risikogruppe zählen. Wer auf sich achte, dem passiere doch nicht mehr als bei einer Grippe, meint Elfriede aus Bayern, nach eigenen Angaben Hochrisikogruppe.

Alle möglichen Interessen mischen sich. „Peace“-Fahnen werden genauso geschwenkt wie die Reichsflagge. Vor dem Brandenburger Tor sitzt ein Mann aus Baden-Württemberg im Camping-Sessel. Kurzes Gespräch. Bevor er antwortet, hat er selbst eine Frage: „Sind Sie von der neutralen Presse oder dem Mainstream?“ So oder so ähnlich wird man das an diesem Tag noch oft hören. Dieses Corona, sagt er dann, sei doch nur ein „Scheißvorwand“, um die „Menschheit auszurotten“.

Die deutsche Hauptstadt ist Proteste gewöhnt. Auch Krawalle. Am 1. Mai marschiert stets die linksextreme Szene auf. Aber diesmal hatte sich schon morgens eine seltene Nervosität über die Hauptstadt gelegt. Wasserwerfer rollten durch die Straßen. Es ging die Angst um, Rechtsextreme könnten die Anti-Corona-Proteste kapern. Sie haben das schon öfters versucht. Aber bisher war es ihnen nicht gelungen, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen.

So sieht das der deutsche Verfassungsschutz. Und so wirkt das auch an diesem Samstag. Und doch wurde in der rechtsextremen Szene kräftig mobilisiert. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern laut Berliner Polizei auch in Frankreich, Belgien, Spanien. In den sozialen Netzwerken kursierten Aufrufe zum „Sturm auf Berlin“ und teilweise auch zum Tragen von Waffen. Das rechtsextreme Compact-Magazin wähnte den wichtigsten Tag seit dem Zweiten Weltkrieg. Kaum eine Leitfigur der Neurechten, die nicht für Reisen nach Berlin warb, darunter die Identitäre Bewegung, deren österreichischer Anführer Martin Sellner sich schon am Vorabend in Berlin zeigte. Auch die üblichen Verschwörungstheoretiker wie der vegane Starkoch Attila Hildmann machten Stimmung. Hildmann hat keine Zweifel dass Bill Gates die „Versklavung der gesamten Menschheit“ plant.

Das mag nach Satire klingen, ist aber bitterer Ernst. Hildmanns Theorien werden auf dem Nachrichtendienst Telegram tausendfach gelesen. Und sie spuken in vielen Köpfen. Der Demonstrant trägt hier zuweilen Stofftaschen mit der Aufschrift: „Gib Gates keine Chance“. Aber Kopf hinter dem „Fest für Freiheit und Frieden“, wie die Demonstration heißt, ist Michael Ballweg. Der unscheinbare Mann mit der sanften Stimme ist im Brotberuf IT-Unternehmer. Aus ganz Deutschland karrte er Demonstranten in Bussen nach Berlin. Ballweg behauptet von sich selbst, ganz unpolitisch gewesen zu seien. Bis zum Lockdown. Jetzt will der 45-Jährige mit der esoterischen Ader, dass die Regierung abdankt.

In der Bahnüberführung in der Friedrichstraße staut sich am frühen Samstagnachmittag der Demonstrationszug. Nichts geht mehr. Die Polizei kündigt an, die Demonstrationen aufzulösen. Weil die „Mindestabstände flächendeckend“ nicht eingehalten würden. Ein Teil der Menge skandiert: „Widerstand!“ Die Lage wirkt angespannt. Als der Abend anbricht, sind noch immer viele Tausende Menschen auf der Straße. Und der Hubschrauber knattert noch immer über der Hauptstadt. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2020)