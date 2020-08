Tiroler Gröstl

Zutaten: 60–80 dag festkochende Erdäpfel, 3 dag Butterschmalz, 1 gehackte Zwiebel, 40 dag Schweinsschulter oder -schopf, Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel, Fleischsuppe, 4 dag Butter, Petersilie

Zubereitung: Erdäpfel weich kochen, heiß schälen, erkalten lassen und blätterig schneiden. Im heißen Fett die Zwiebel anrösten, das Fleisch kleinblätterig

schneiden, dazugeben, anrösten, würzen und mit etwas Fleischsuppe weich dünsten. Die Erdäpfel in heißer Butter rösten, das Fleisch dazumischen, abschmecken, nochmals 1–2 EL Fleischsuppe zugeben und mit Petersilie bestreut anrichten.

Garnierung: Das Rezept stammt aus Maria Drewes „Tiroler Küche“ (siehe unten), das im Tyrolia Verlag in 16. Auflage erschienen ist. Drewes empfiehlt dazu Kraut-, Blatt- oder Bohnensalat. Ein Herren- oder Innsbrucker Gröstl wird genauso zubereitet, allerdings wird Kalbfleisch verwendet, beim Bauern-gröstl hingegen Rindfleisch. „Oft wird dieses Gericht mit gekochtem Rindfleisch auch als ,Tiroler Gröstl‘ bezeichnet und je Portion mit einem Spiegelei garniert.“ Und noch ein Rezept hat sie im Sortiment:

Tiroler Stockfischgröstl

Zutaten: 1 kg Stockfisch, 60 dag festkochende Erdäpfel, 6 dag Butter, 1 gehackte Zwiebel, Salz, Pfeffer, 1/8 l Sauerrahm, gehackte Petersilie

Zubereitung: Den Stockfisch 1 bis 2 Stunden in kaltes Wasser legen. Die Erdäpfel kochen, schälen und abgekühlt blätterig schneiden. Den Stockfisch abseihen, 10 Minuten in kochendes Wasser legen, wieder abseihen und entgräten. Die Zwiebel in der Butter anrösten, darin die Erdäpfel anbraten, die Fischstücke zugeben, würzen, vorsichtig mischen, mit Sauerrahm verbessern und mit Petersilie bestreut anrichten. Dazu isst man Sauerkraut.

