Die britische Krone in Coronazeiten

Großbritanniens königliche Familie kämpft darum, im

21. Jahrhundert eine neue Rolle zu finden.

Fairerweise muss man sagen, dass eine Monarchie im Zeitalter der Demokratien so etwas wie ein Anachronismus ist. Zweifellos hat Königin Elisabeth II. jahrzehntelang pflichtbewusst ihren Job gemacht und war bis auf einen kurzen Moment nach dem Tod von Prinzessin Diana über jeden Vorwurf erhaben.



Die Nachricht über den Tod der „Königin der Herzen“ ging fast auf den Tag genau vor 23 Jahren rund um wie Welt. Bis heute hat dieses Ereignis sichtbare Narben an der königlichen Familie hinterlassen, während sie im 21. Jahrhundert darum kämpft, eine neue Rolle zu finden.



Mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind die Auftritte der Königin rar geworden, ihr Ehemann ist ohnehin im wohlverdienten Ruhestand. Thronfolger Prinz Charles, selbst über 70, überlebte eine Virusinfektion, hat öffentliche Termine jedoch zurückgeschraubt. Einer seiner Söhne, Harry, hat sich in die USA verkrümelt und es William überlassen, zu versuchen, die Moral einer krisengeschüttelten Gesellschaft zu stärken.

Die Königin richtete einige Videobotschaften an ihre Untertanen und erinnerte an die Kriegsstimmung der 1940er-Jahre. Viele im Großbritannien der Gegenwart sehen nicht mehr „die“ Nation als solche, sondern mehrere Nationen – wie zum Beispiel Schottland.