Kommt ein Telekom-Boom?

Seit Ausbruch der Coronapandemie spielt die Telekommunikationsbranche eine noch wichtigere Rolle als je zuvor.

Wien. Die Coronapandemie hat viele Branchen hart getroffen. Doch weil damit auch immer mehr Menschen auf Kommunikationstechnologie angewiesen sind, profitiere davon die Telekommunikationsbranche, sagt Johannes Maier, Analyst beim Schweizer Vermögensverwalter Bantleon. „Während Unternehmen und Konsumenten Investitionen in konjunkturellen Schwächephasen oft verschieben und sich einige zyklische Branchen deshalb derzeit im freien Fall befinden, bleiben eine funktionierende Internetverbindung oder ein Mobilfunkvertrag quasi alternativlos.“



Maier gefällt ein weiterer Aspekt: Wegen der robusten Nachfrage in den unterschiedlichsten Marktphasen locken Telekommunikationsunternehmen mit attraktiven Dividendenrenditen von durchschnittlich fünf bis sechs Prozent. „Diese sind auch in der aktuellen Krise realistisch, während Unternehmen in zyklischen Branchen die für das Geschäftsjahr 2020 geplanten Dividenden seit Jahresbeginn bereits um mehr als die Hälfte gesenkt haben.“