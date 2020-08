Diese Stimme hat Autorität, auch im Flüsterton

Simone Kopmajer sorgte am Spittelberg für große, widersprüchliche Gefühle. Willi Resetarits sang mit.

Entlang einer entspannten Bassfigur und eines saloppen Klaviergrooves schlüpfte Jazzsängerin Simone Kopmajer in die Welt des Bossa Nova, dieses jazzig-brasilianischen Stils, der für gewöhnlich von angenehmster Schläfrigkeit ist. Nicht so bei Kopmajer. Da regiert Vitalität auch bei den leisen Klängen. Ihre Stimme hat Autorität, selbst im Flüsterton. „No, I would not change a thing, bein' with you is so damn good“ sang sie im Theater am Spittelberg zu nun herbeieilenden, eleganten Klängen von Gitarrist Martin Spitzer. „My Wonderland“ ist nicht nur der Titel ihres aktuellen Albums, sondern ein Ohrwurm erster Güte. Und das Beste daran? Sie hat ihn selbst komponiert.



Kopmajer, die wohl beste Jazzsängerin Österreichs, ist eine fleißige Künstlerin. „My Wonderland“ ist ihr 15. Album. Und vielleicht ihr gelungenstes. Wie sich auch live zeigte, versteht sie es, das Drängende und das Relaxte perfekt auszubalancieren. Die Lieder von Bossa-Nova-Legende Antônio Carlos Jobim interpretierte sie höchst subtil. Noch inniger war ihr Ausdruck nur in „Something New“ und „Morning Sun“, Lieder aus der Feder ihres Pianisten Paul Urbanek. Für das als Duett gegebene „Our Love Is Here To Stay“ kam Willi Resetarits angereist. Viel mehr als ein paar Ornamente konnte er nicht anbringen. Kopmajer sang so flamboyant, dass Resetarits, schon länger ein Verehrer ihrer Gesangskunst, heiße Ohrwascheln bekam. Höhepunkt des Abends war indes die stolze Vokalversion von Santanas „Europa“. Ob karnevalesk oder tragisch, das Publikum nahm alles begeistert auf. So ein Lied ist halt doch die kleinste Form von Welttheater. (sam)