Ein Schlagabtausch an vielen Fronten

Der Titel bei den US Open führt nur über Novak Djoković, unantastbar sollte der Serbe in den Wochen von New York aber nicht sein. Auch nicht für Dominic Thiem.

New York/Wien. Mit den US Open erlebt die Tenniswelt sieben Monate nach den Australian Open ihren zweiten großen Höhepunkt in dieser Saison. Novak Djoković sorgte im Vorfeld auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen, er peilt seinen 18. Grand-Slam-Sieg an. Doch wie stehen die Chancen des Serben? Die wichtigsten Fragen vor dem Showdown in New York.