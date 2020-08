Wenn selbst Spa kein Spektakel mehr bietet

Pool via REUTERS

Lewis Hamilton fuhr einmal mehr ein einsames Rennen an der Spitze.

Lewis Hamilton ließ auch beim Grand Prix von Belgien keine Spannung aufkommen, der Brite feierte im siebenten Saisonrennen den fünften Sieg. Ferrari schaffte es nicht einmal in die Top Ten – und Mercedes leidet mit.

Spa/Wien. Lewis Hamilton hat auch auf der Ardennen-Achterbahn von Spa-Francorchamps seinen Formel-1-Triumphzug unaufhaltsam fortgesetzt. Der sechsmalige Weltmeister verwies bei seinem 89. Triumph seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland und Red-Bull-Mann Max Verstappen aus den Niederlanden auf die Plätze zwei und drei. Mit dem fünften Sieg im siebenten Saisonrennen baute der 35 Jahre alte Brite den Vorsprung im WM-Klassement weiter aus.

Auch ein Re-Start nach einem heftigen Unfall, den Antonio Giovinazzi und George Russell im Gegensatz zu ihren Willams- und Alfa-Romeo-Rennwagen unbeschadet überstanden, störte Hamilton nicht. Er kontrollierte jederzeit das Geschehen und fuhr, wie schon zwei Wochen zuvor in Barcelona, in einer eigenen Liga.

Ergriffen hatte er seine 93. Pole am Samstag dem verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman gewidmet, ergriffen gedachte er wie alle anderem vor dem Start am Sonntag bei einer Schweigeminute des vor einem Jahr bei einem Formel-2-Rennen tödlich verunglückten Anthoine Hubert. Als es losging, schaltetet Hamilton in den Perfektionsmodus und machte den Grand Prix durch seine gnadenlose Überlegenheit zu einem ungewohnten Langweiler.

Für Ferrari endete das Rennen im nächsten Debakel. Sebastian Vettel landete auf Platz 13, Charles Leclerc unmittelbar dahinter. Mit seiner schweren sportlichen Krise schade der Rennstall auch der gesamten Formel 1, glaubt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Ferrari ist eine ikonische Marke. Sie sollten ganz vorne kämpfen.“

Von Siegeschancen ist die Scuderia derzeit Welten entfernt. „Es ist nicht gut für die Formel 1. Es ist nicht gut für den Kampf an der Spitze“, betonte Wolff, dessen Team seit Jahren die unumstrittene Nummer eins der Königsklasse bildet und sowohl den siebenten Fahrer- als auch den siebenten Konstrukteurs-Triumph in Serie ansteuert. Von sieben Pole-Positions in diesem Jahr holte Mercedes sieben, von den bisherigen Rennen gewannen Superstar Lewis Hamilton (5) und sein Teamkollege Valtteri Bottas (1) sechs.

Er leide mit den Tifosi, meinte Wolff. Man müsse aber auch die Prioritäten in der jüngsten Zeit bei der Scuderia infrage stellen und erörtern, woher das Leistungsloch komme. „Es geht um die Entscheidungen, die innerhalb des Teams von einigen Leuten getroffen wurden“, sagte der 48-jährige Österreicher, ohne die Kritik weiter zu präzisieren. Keiner der Fans und der Ferrari-Leute habe solche Ergebnisse verdient.

Am Ende dieser Saison wird Vettel das Team verlassen müssen, der Vertrag des viermaligen Weltmeisters war nicht verlängert worden. (red/ag.)

ERGEBNIS GP VON BELGIEN

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Valtteri Bottas (Mercedes) 8,448 3. Max Verstappen (Red Bull) 15,455 4. Daniel Ricciardo (Renault) 18,877 5. Esteban Ocon (Renault) 40,650 6. Alex Albon (Red Bull) 42,712 7. Lando Norris (McLaren) 43,774 8. Pierre Gasly (AlphaTauri) 47,371 9. Lance Stroll (Racing Point) 52,603 10. Sergio Perez (Racing Point) 53,179

Fahrer-WM: Hamilton (157 Punkte) vor Verstappen (110), Bottas (107), Albon (48) und Leclerc (45).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2020)