Star Scout in Alpbach: „Nächstes Jahr versuche ich, Obama zu kriegen“

Ein Kongress wie das Forum Alpbach lebt auch von großen Namen – für die heurige Ausgabe hat Sarah Kiparski die Aufgabe übernommen, besonders prominente Persönlichkeiten als Teilnehmer zu gewinnen.

Job Description: Trüffelschwein. Sarah Kiparski sagt das mit einem Lachen. Und der Begriff ist auch absolut nicht abwertend gemeint. Im Gegenteil. Die 31-Jährige Weinviertlerin hat die Aufgabe übernommen, möglichst große Namen für die Teilnahme am heurigen Forum Alpbach zu gewinnen. Star Scout, das ist eine zweite Bezeichnung für das, was sie macht. „Ich bin erst seit Jänner im Team“, erzählt sie, „und meine Kolleginnen haben mich einfach dafür eingeteilt.“ Was sie aber absolut nicht gestört hat – „denn ich liebe die Recherche“.