Brent-Ölpreis steigt auf 6-Monatshoch

Wechsel auf November-Kontrakt und schwacher US-Dollar stützen den Ölpreis. Der Goldpreis gibt leicht nach.

Die Ölpreise haben am Montagvormittag klar zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,49 Dollar und damit rund 1,5 Prozent mehr als zuletzt am vergangenen Freitag. Der Brentölpreis kletterte damit sogar auf ein neues 6-Monatshoch. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte auch um rund ein Prozent auf 43,44 Dollar zu.

Begünstigt werden die Ölpreise zu Wochenbeginn einerseits von dem Wechsel auf den November-Kontrakt. Marktexperten nennen auch den derzeit schwächeren US-Dollar, sowie den allgemeinen Marktoptimismus als Gründe für die Aufschläge am Ölmarkt.

Zudem bleibt laut Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg die Reaktion der Nicht-OPEC-Produzenten auf den Preisanstieg der letzten Wochen weiterhin aus. So ist etwa die Anzahl der aktiven Ölbohrungen in den USA in der letzten Woche wieder gefallen. "Die Situation bei den US-Ölproduzenten bleibt angespannt", schreibt Weinberg angesichts der hohen Verschuldung im US-amerikanischen Schieferölsektor.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag erneut leicht gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien mitteilte, wurde der Preis bei 45,33 Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 45,81 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Leicht im Minus tendierte am Montagvormittag der Goldpreis. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.958,05 US-Dollar gehandelt. Nach dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 1.972,94 Dollar ist das ein Minus von 0,75 Prozent. Einem erneuten Anlauf auf 2.000 US-Dollar je Feinunze erteilt der Commerzbank-Experte Carsten Fritsch eine Absage. "Dazu mangelt es aktuell am Anlegerinteresse", schreibt er in seinem Tagesausblick.

(APA)