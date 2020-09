Kinderbuch der Woche: Bunte Probleme, klebrig und gemein

"Die Presse" liest Neuerscheinungen. Diese Woche ein peppig-buntes Büchlein, das zum Reden einlädt: über das Problem mit den Problemen.

Wer sich im Alltag mit kleinen Menschen umgibt, weiß: So unbeschwert ist sie nicht, die Kindheit. Wir Erwachsenen stehen daneben, uns ist klar, dass wir nicht alle Probleme aus dem Weg räumen dürfen. Wir können oft nur beratend zur Seite stehen, wenn sie kommen, die Probleme, über die Autorin Rachel Rooney schreibt und die von Zehra Hicks als kleine, haarige oder klebrige, glitschige oder scharfkantige, jedenfalls aber bunte Monster in Szene gesetzt werden. Da sieht man das Wasser unter dem Sprungturm als beängstigendes Wellenproblem, das Schuhband als kniffliges Knäuelproblem, das ungeliebte Essen als altbekanntes Ekelproblem.

„Sie graben dir Gruben, vermasseln den Spaß, verfinstern den Himmel, verdunkeln das Gras.“ So beschreibt Rooney die Probleme, über die sie dann sagt: „Begegnest du einem, bleib locker, ruhig Blut. Versuch tief zu atmen und fass erst mal Mut. Dann sieh ihm ins Auge. Nenn es beim Namen. (Oft gehen Probleme, so wie sie kamen.)“ So eine Spinne etwa kann auch ganz nett sein, wenn man sie ohne Vorurteile betrachtet. Und eine Beleidigung nicht schlimm, wenn man sie ignoriert. Doch was ist mit den Problemen, die nicht weichen wollen? „Probleme sind gerne ganz furchtbar geheim. Drum trau dich! Trau dich! Du bist nicht allein.“

Netter wurde die Devise „Reden wir darüber“ wohl selten verpackt.





Rachel Rooney, Zehra Hicks: Geh weg, du Problem! Sauerländer Verlag. Alter: Ab vier Jahren. 32 Seiten, 14,99 Euro.