Gebackener Schafskäse

(c) Natascha Zivadinovic

Wie gut einfache, griechische Küche sein kann, zeigen Nikoletta Bousdoukou und ihre Tante Theopoula Kechagia mit Rezepten wie diesem.

Zutaten:

(für 4 Portionen)

•4 EL Olivenöl

•400 g Feta

•½ Bund Petersilie, fein gehackt

•10 Basilikumblätter, fein gehackt

•2 mittelgroße Tomaten (alternativ Kirschtomaten)

•1 gelbe Paprikaschote, von Stielansatz, Samen und Scheidewänden befreit

•1 mittelgroße Zwiebel, in feine Scheiben geschnitten

•1 Prise getrockneter Oregano zum Garnieren

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen. Die Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Werden Kirschtomaten verwendet, diese halbieren. Die Paprika längs in dünne Streifen, dann in Stücke schneiden. Eine kleine Auflaufform von etwa 25 × 20 Zentimetern mit etwas Olivenöl einfetten. Die ca.

2 Zentimeter dicken Fetascheiben nebeneinander in die Auflaufform legen. Die frischen Kräuter darüberstreuen. Mit Tomaten, Paprika und Zwiebeln belegen. Das restliche Olivenöl darübergießen und etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Zum Schluss mit Oregano bestreuen.

beigestellt

Griechische Familienrezepte zugänglich und vegetarisch präsentieren Nikoletta Bousdoukou und ihre Tante Theopoula Kechagia in dem Kochbuch „Tante Poppis Küche“, Dumont, 28 Euro.