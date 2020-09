Ein „Blutritt“, aber keine Wallfahrt

Nora Waldstätten ermittelt am 2.9. wieder in „Die Toten vom Bodensee“. Über ihre unterkühlte Figur Hannah Zeiler, ihren adeligen Stammbaum und was sie statt Wallfahren machen würde.

Der „Blutritt“ am sogenannten Blutfreitag nach Christi Himmelfahrt hat lange Tradition. Bis 1529 lässt sich die Geschichte dieser Männerwallfahrt im oberschwäbischen Weingarten zurückverfolgen, mit der die Reiter eine Reliquie verehren, die das Blut Jesu Christi enthalten soll.



Die Handlung der neuesten Episode der Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ (2. 9., 20.15 Uhr, ORF 2) ist am Rande dieser größten Reiterprozession Europas angesiedelt und bringt neben dunklen Familiengeheimnissen auch die Machenschaften und Eigenheiten einer fiktiven Sekte ans Licht. Neben Matthias Koeberlin (als Micha Oberländer) ermittelt im Grenzgebiet zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz Nora Waldstätten in der Rolle der Hannah Zeiler.