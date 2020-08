Video: 3-Jährige bei Drachen-Festival durch die Luft geschleudert

Bei einem Kite-Festival in Taiwan wurde ein kleines Mädchen an einem Drachen meterhoch in die Luft geschleudert. Es blieb dabei unverletzt.

Bei einem Kite-Festival in Taiwan wurde ein kleines Mädchen an einem Drachen meterhoch in die Luft geschleudert. Wie durch ein Wunder blieb das Kind unverletzt. In der Stadt Hsinchu wurde am Sonntag der Vorfall mit gutem Ausgang auf mehreren Videos aufgenommen.

31 Sekunden lang fliegt das kleine Mädchen am Ende des Drachens durch die Luft. Das 3-jährige Kind hatte sich im langen Drachen verfangen und war der Situation im Wind ausgesetzt.

Las fuertes ráfagas de viento, elevan por los aires a niño de 3 años que jugaba con su cometa.#Taiwan #Hsinchu



Vía: @PonchoMunoz.pic.twitter.com/2Y3jQlc9f6 — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 30, 2020

Während das Mädchen von starken Windböen durch die Luft gewirbelt wurde, versuchten Zuschauer vergeblich die Arme nach dem Kind auszustrecken und den Drachen zur Erde zurückzubringen. Erst als der Wind nachließ, bekamen Zuschauer das Mädchen endlich zu fassen.

