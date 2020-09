Erdoğan setzt im Mittelmeer auf die „Kultur des Krieges“

Der türkische Präsident Erdoğan will Europa einschüchtern, indem er im Streit ums Gas im Mittelmeer die militärische Karte zückt. Die Drohung ist real: Die Türkei schickt seit Jahren Soldaten ins Feuer.

Ein Militärfahrzeug hält in einem Dorf, gefolgt von einem Rettungswagen. Kurz darauf dringen Verzweiflungsschreie aus einem Haus, während Soldaten eine Nationalfahne daran hissen. „Alles für das Vaterland“, muss der Vater des getöteten Soldaten nun sagen, während Sanitäter die ohnmächtige Mutter versorgen. Alle paar Tage vollzieht sich dieses Ritual irgendwo in der Türkei: Im Südosten des eigenen Landes, in Syrien und Irak sterben dauernd türkische Soldaten, und die Türken ertragen es seit Jahrzehnten schicksalsergeben.