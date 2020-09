Forum Alpbach: Fahnen gegen Nationalstaaten

Andrea Salzmanns Installation vor dem Congress Centrum, Fahnen in Pastellfarben, soll das Fundament des Nationalstaats hinterfragen.

Ein bisschen schwierig sei es für sie als Künstlerin ja schon, sagt Andrea Salzmann. Dass ihre Installation beim Forum Alpbach nur so wenige Menschen tatsächlich sehen können. Und nein, Fotos seien kein ausreichender Ersatz dafür. „No Border, No Nation“, so der Titel des Werks, sollte ganz anders wirken. Wenn die Forumsteilnehmer nämlich auf dem Weg zum Congress Centrum an der traditionellen Allee der Flaggenmasten vorbeigehen. Und dort statt der Fahnen der Nationen der teilnehmenden Studenten pastellfarbene und verwaschen wirkende Flaggen hängen.