Gefährliches Spiel mit dem Feuer im Mittelmeer

Der türkisch-griechische Streit in der Ägäis ist keine Erfindung Erdoğans. Doch mit seinen Kriegsdrohungen und Provokationen heizt er den Konflikt massiv an.

Der Krieg der Worte wird immer bizarrer: „Wir schrecken vor einem Kampf nicht zurück“, donnerte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan – und machte deutlich, notfalls den Tod eigener Soldaten in Kauf zu nehmen. „Die Frage ist, ob auch diejenigen zu solchen Opfern bereit sind, die uns im Mittelmeer entgegentreten.“ Erdoğans provokante Botschaft war an Griechenland – und an Athens Verbündete in der EU – gerichtet. Zuvor hatten bereits andere Spitzenpolitiker in Ankara offen mit Krieg gedroht. Und Athen attestierte der türkischen Führung „Größenwahn und Wichtigtuerei“.