Gefahr auf zwei (Elektro-)Rädern

Fahrradfahren boomt – besonders mit Elektroantrieb. Das Risiko wird dennoch häufig unterschätzt – ein Drittel der tödlichen Radunfälle 2019 passierte mit einem E-Bike.

Von 8134 Fahrradunfällen verliefen im Vorjahr 0,07 Prozent tödlich – ein Drittel dieser Unfälle mit Todesfolge geschah mit einem E-Bike. 2018 waren es sogar 41 Prozent. Die Unfallstatistik spiegelt das über die Jahre gesteigerte Interesse am Radfahren wider. Jedes dritte verkaufte Fahrrad wird dabei inzwischen elektronisch betrieben. 2019 machten E-Bikes einen Anteil von 39 Prozent am gesamten Fahrradabsatz aus. Allein heuer wurden bereits elf tödliche E-Bike-Unfälle verzeichnet.

Unfallforscher Jörg Kubitzki stellte auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts in Deutschland erst kürzlich fest, dass die Gefahr eines tödlichen Unfalls mit E-Bike sogar dreimal höher ist als mit einem herkömmlichen Fahrrad – keineswegs nur für Senioren.

Dass E-Bikes dennoch immer beliebter werden, liege unter anderem daran, dass mit wenig Anstrengung weiter entferntere und höher gelegene Ziele erreicht werden könnten, so Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, KFV. Die Geschwindigkeit werde aber häufig unterschätzt.

Zu schnell, zu ungeübt

„Menschen, die seit 20 oder 30 Jahren kein Fahrrad mehr genutzt haben, steigen plötzlich auf ein E-Bike. Die erhöhten Geschwindigkeiten und die Unwissenheit im Umgang mit dem Gefährt sind eine gefährliche Kombination.“ Beim E-Bike komme nämlich ein verlängerter Bremsweg sowie anderes Kurvenverhalten hinzu.

Die Faktoren, die Fahrradunfälle begünstigen, sind vielfältig. Fahrräder werden häufig nicht nur in der Freizeit, sondern auch für den Weg zur Arbeit genutzt. Die meisten Unfälle finden demnach laut Alexander Bernart, Generaldirektor der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, AUVA, in der Früh, zwischen 7 und 9 Uhr, statt. In diesem Zeitraum hätten es viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit eilig. Dazu komme, dass der Arbeitsweg bereits bekannt sei und man dadurch unachtsamer werde.

Auch günstige Wetterbedingungen führen zu einem „erhöhten Sicherheitsgefühl“, so eine Studie des KFV und der AUVA zu Unfallhergängen. Zwei Drittel der Unfallopfer seien männlich. Zudem geschehen die meisten Unfälle nicht auf dem Radweg, sondern auf der Fahrbahn. 78 Prozent der Unfälle ereignen sich bei Tageslicht.

Kurse für Anfänger

Natürlich könne man auf ausreichend Radwege und passende Infrastruktur achten, das Verhalten der Menschen sei aber nicht weniger wichtig, so KFV-Direktor Thann. Seine Forderung lautet daher, sich vor der Nutzung eines E-Fahrrads über die Fahrweise zu informieren. Es würden sogar Kurse angeboten.



Das hohe Tempo der Radfahrer sei auch eine Herausforderung für die Verkehrsplanung. „Ein höheres Tempo bedeutet auch eine geringere Kompatibilität mit dem Fußgängerverkehr“, so Thann. Deshalb sollten Rad- und Fußgängerverkehr grundsätzlich getrennt voneinander geführt werden. Für Konfliktzonen, wie etwa Kreuzungen, müsse überlegt werden, wie die Gefahr minimiert werden könne. Eine Studie von AUVA und KFV zeigt, dass auch Maßnahmen wie Abbiegeassistenten bei mehrspurigen Fahrzeugen dazu beitragen könnten. Sein Fazit: „Es muss Risikokompetenz erworben und die entsprechende Schutzausrüstung getragen werden.“ Das Wichtigste sei demnach, einen Helm aufzusetzen. Nach ausreichender Schulung steht einem Fahrradausflug mit dem E-Bike dann nichts mehr im Wege.