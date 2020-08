Eine "unerträgliche" Szene wühlt Deutschland auf

(c) REUTERS (CHRISTIAN MANG)

Beim Sturm auf die Treppen des Reichtags dürften sogenannte „Reichsbürger“ eine zentrale Rolle gespielt haben - und die Lüge, dass Trump in Berlin sei.

Berlin. Ein Mob schwenkt auf den Treppen des symbolischen Zentrums der deutschen Demokratie antidemokratische Symbole. Und niemand ist da, der eingreift außer einer Handvoll Polizisten. Es gibt Bilder, die gehen nicht weg. Nicht so schnell. Und so war der Sturm hunderter Demonstranten auf die Reichstagstreppen auch am Montag das bestimmende Thema im politischen Berlin.