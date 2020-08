Coronazahl in Italien unter 1000

Am Markusplatz in Venedig sind wieder vermehrt Touristen unterwegs

In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden wieder gesunken und unter die 1.000-Marke gefallen. Von Sonntag auf Montag wurden 996 Neuansteckungen gemeldet, nach 1.365 am Vortag. Sechs Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es vier gewesen.

35.483 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 26.078, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1.251 auf 1.288. Auf der Intensivstation befanden sich am Montag 94 Patienten, am Vortag waren es 86. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 24.696 Menschen. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 207.653.

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es am Montag zwei Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen stieg somit auf 16.865. 135 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 195. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei 22 Patienten.

Italien will sich am Aufbau einer europäischen Koalition beteiligen, die Strategien für virusfreie Schulen entwickeln soll. Der Plan wurde am Montag von Gesundheitsminister Roberto Speranza nach einer Videokonferenz mit Vertretern von 53 Ländern entworfen. Die Länder verpflichten sich, Daten über die Auswirkung des Covid-19 auf Kinder, ihre Familien und die Schulgemeinschaft zu sammeln.

"Wir können nicht zulassen, dass Kinder zu Opfern dieser Pandemie werden", hieß es in einer Erklärung, die von Speranza und vom Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, unterzeichnet wurde. Wegen der Pandemie sei die größte Unterbrechung im Schulsystem entstanden, die die Welt jemals erlebt habe.

