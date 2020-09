Russlands Spionage und Österreichs Toleranz-Tradition

Russland verfügt über die größte diplomatische Delegation in Österreich

144 russische Diplomaten sind in Österreich dauerhaft akkreditiert. Die Geheimdienstvergangenheit von manchen ist kein Geheimnis.

Mit der wechselseitigen Ausweisung je eines Diplomaten haben Wien und Moskau vergangene Woche eine russische Spionagecausa in Österreich schnell wieder abgeschlossen. Aktivitäten russischer Dienste in Österreich dürften jedoch weitergehen - auch unter diplomatischem Deckmantel. Experten schätzen, dass sich jeder vierte Diplomat aus Russland eigentlich auf geheimdienstlicher Mission befindet.

Bis zum 1. September hätte jener zur unerwünschten Person erklärte Vertreter der Russischen Föderation Zeit gehabt, Österreich zu verlassen. Laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS tat er dies jedoch bereits am vergangenen Donnerstag. Laut APA-Recherchen hat jener Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Moskau, den das russische Außenministerium als Reaktion ebenso zur Persona non grata erklärt hatte, mittlerweile ebenso Russland verlassen.

"Dieser eine Fall ist somit erledigt", kommentierte der Grazer Historiker und Geheimdienstexperte Siegfried Beer gegenüber der APA. Österreich habe sich entschlossen, nicht darüber zu erzählen, deshalb wisse man etwa auch nicht, welche Firma von der Industriespionage betroffen gewesen sei, erläuterte der Experte.

„Gierig nach westlicher Technologie"

Beer sah die aktuelle Causa in der Tradition sowjetischer Spionage während des Kalten Krieges: "Der Osten war immer gierig nach westlicher Technologie und die Amerikaner haben ihre Verbündeten, auch neutrale Verbündete wie Österreich, stets dazu angehalten, nichts preis zu geben. Diesen Rückstand (Russlands, Anm.) wird es in den einen oder anderen Bereichen noch heute geben. Das ist die Normalität", sagte er.

Aber auch noch eine weitere Parallele zur Zeit des Kalten Krieges spiele eine wichtige Rolle, betonte der Historiker. "Wladimir Putin kommt aus dem KGB, das ist seine Schule, aus diesem Denken kommt er nicht heraus", erläuterte er. Während sich im Westen Gepflogenheiten verändert hätten, müsse man für Russland annehmen, das sich in Bezug auf Geheimdienste Atmosphäre, Gesinnung und Organisation nur wenig verändert habe, schilderte Beer.

Der Historiker verwies gleichzeitig aber auch auf österreichische Kontinuitäten: "Österreich ist durch die Neutralität und durch diese Tradition viel toleranter gegenüber diesen Leuten und ihren Tätigkeiten als andere, auch als kleine Länder. Man will es sich mit großen, wichtigen Ländern, darunter auch Russland, nicht verscherzen", erzählte er. Wien reagiere daher nur, wenn es unbedingt notwendig sei und mache das dann in einer Weise, die nicht lange anhalte und nicht schmerze, betonte Beer.

Nach Angaben der Homepage des österreichischen Außenministeriums verfügt Russland mit aktuell 144 dauerhaft akkreditierten Diplomaten über die größte diplomatische Delegation in Österreich. Auf Platz 2 folgen die USA mit 129, China mit 70 sowie große europäische Staaten mit zwischen 40 und 50 Vertretern in Österreich.

Kein Problem mit Akkreditierung

Während an der russischen Botschaft deutlich weniger als die Hälfte tätig ist, handelt es sich bei den akkreditierten Russen mehrheitlich um Mitarbeiter der Ständigen Vertretungen der Russischen Föderation bei den Internationalen Organisation in Wien sowie bei der OSZE. In einer dieser beiden Vertretungen soll laut der Tageszeitung "Die Presse" auch jener Diplomat offiziell gearbeitet haben, der vergangene Woche Österreich verlassen musste.

"Die allgemeine Annahme ist, dass ein Viertel des jeweiligen russischen Teams dem Geheimdienstbereich zuzuordnen ist", erklärte gegenüber der APA ein Geheimdienstexperte aus einem NATO-Staat, der anonym bleiben wollte. Freilich sei für diese Schätzung nie eine Liste oder Statistik zur Verfügung gestellt worden, schränkte er ein.

Dass sich unter den in Österreich akkreditieren und unter damit unter dem Schutz der diplomatischen Immunität stehenden Vertretern der Russischen Föderation auch Personen mit zumindest Geheimdienstvergangenheit befinden, ist selbst kein Geheimnis. Einige der 144 Diplomaten lassen sich auch mit relativen einfachen journalistischen Recherchen dem russischen Auslandsgeheimdienst SWR oder dem Militärgeheimdienst GRU zuordnen. In manchen Fällen sind ihre Aktivitäten auch publik geworden.

Dennoch haben Personen selbst mit einschlägiger Vergangenheit mit keinen Problemen bei ihrer Akkreditierung als Diplomat in Österreich zu rechnen. Abgesehen davon, dass die österreichische Außenpolitik selbst großes Interesse an einer starken Präsenz Russlands hat, ist nach den diplomatischen Gepflogenheiten lediglich für die Person des Botschafters ein formales Einverständnis des Gastlandes erforderlich.

Russland und auch alle anderen Ländern müssten sich jedoch mit niemandem abstimmen, wer wo als Diplomat arbeitete, schilderte ein hochrangiger Diplomat in Wien das Prozedere gegenüber der APA . "Natürlich wäre eine Art schwarze Liste für jene 'Diplomaten' nicht schlecht, die bei der Spionage ertappt wurden. Aber eine solche Liste gibt es nicht", bedauerte er.