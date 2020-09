Erstmals Kryptoprodukte an der Wiener Börse handelbar

Die Wiener Börse vergrößert die Auswahl ihre Anlageklassen.

Ab heute kann man an der Wiener Börse auch mit Kryptoprodukten handeln. Über den Schweizer Anbieter von börsennotierten Produkten (ETP), 21Shares, können Anleger am Handelsplatz in Wien in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum investieren. Eine digitale Wallet braucht man dafür nicht.

"Kryptowährungen bieten erfahrenen Anlegern eine neue Möglichkeit zur Portfolio-Diversifikation. Mit dem Listing vergrößern wir die Auswahl an Anlageklassen an der Wiener Börse," sagte Thomas Rainer, Leiter der Abteilung Business Development an der Wiener Börse, laut Aussendung vom Dienstag.

Die ETPs von 21Shares bilden den Wert der Kryptowährungen laut Wiener Börse eins zu eins nach, jedoch muss der Anleger keine Wallet verwalten. Das Produkt kann über einen regulierten Handelsplatz gekauft und der Handel über ein normales Wertpapierdepot abgewickelt werden.

(APA)