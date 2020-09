Wie geeignet ist ein (Vogelscheuchen)-Manifest fürs Theater?

Auf Philippe Quesnes "Farm Fatale" werden gravierende, freilich bekannte Öko-Probleme gewälzt, es geht aber auch heiter zu.

Die Arche Noah von heute ist ein Gestell aus Metallstangen, verkleidet mit Packpapier, Eier werden darin in Säcken ausgebrütet, es gibt keine Tiere, aber zwei Balkone und ein Musikstudio. Der Franzose Philippe Quesne zeigt bei den Festwochen im MQ "Farm Fatale". 2013 war er mit "Swamp Club" in Wien zu Gast, langweilig, befand die Kritik.



Sicher ist, Quesne nimmt sich Zeit für seine "urbanen Märchen", die sich gern in Trockeneis-Nebel hüllen. Diesmal wird in 90 Minuten vor allem anfangs viel geschwiegen, die bizarren Geschöpfe auf der Bühne mit weißen Masken blicken einander bedeutungsvoll an. Es sind Vogelscheuchen, die mangels Vögeln und anderem Getier auf der Erde - erraten, eine Öko-Katastrophe - sich dem Mediengeschäft zugewandt haben.