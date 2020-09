Folge 5: Treichls Team und ein sonniger Abschied

Am letzten Tag des Forums Alpbach wurde bekannt, mit wem Andreas Treichl ab 2021 den neuen Vorstand des Forums bilden will. Es sind ausschließlich Frauen, neben Marie Ringler (Ashoka) und Michaela Fritz (MedUni Wien) die Philosophin Katja Gentinetta, die Deutsch-Französin Florence Gaub und die Polin Katarzyna Pisarska.

In der letzten Folge der Alpbach-Hör-Reportage besteigt Anna Wallner zum Sonnenaufgang das Wiedersbergerhorn, zieht Bilanz des ungewöhnlichen Forum-Jahres und blickt in die Zukunft. Also ins Jahr 2021. Seit 3. September ist offiziell, mit wem der neue Präsident Andreas, Erste-Aufsichtsratsvorsitzender, künftig zusammenarbeiten will. Sein Wunsch-Team ist jedenfalls deutlich jünger, diverser und vor allem deutlich weiblicher. Treichl wird im November von der Generalversammlung gewählt und wird fünf Vizepräsidentinnen vorschlagen, eine davon gehört schon zum jetzigen Team, die Vizerektorin für Forschung und Innovation an der Med-Uni, Michaela Fritz. Neu dazu holt Treichl die Österreicherin Marie Ringler, seit einigen Jahren Europachefin des Netzwerks für Social Entrepreneurs Ashoka, die Schweizer Philosophin und Wirtschaftskolumnistin Katja Gentinetta, die Deutsch-Französin Florence Gaub, stellvertretende Direktorin beim Institut der EU für Sicherheitsstudien in Paris (EUISS) und die Polin Katarzyna Pisarska, Direktorin der European Academy of Diplomacy in Warschau und Programmdirektorin des Warsaw Security Forum. Das klingt nach einem weiblichen, internationalen und thematisch breit aufgestellten Team, mit dem Treichl das Forum modernisieren will.

Blick vom Wiedersbergerhorn beim Sonnenaufgang. F. Novak

Im Podcast kommen zudem zu Wort: Accenture-Österreich-Chef Michael Zettl, Öklo-Gründer Philipp Wildberger und Zirps-Insekten-Snack-Macher Christoph Thomann, „Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak und „Addendum"-Herausgeber und Servus-TV-Moderator Michael Fleischhacker.

Der „Presse“-Podcast aus Alpbach wird präsentiert von Accenture Österreich, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung.

Die Presse – In Alpbach. Ein Reportage-Podcast in fünf Teilen. Ab 26. August 202.



