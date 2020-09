204 Neuinfektionen in Österreich

Derzeit werden 149 Erkrankte werden im Spital behandelt, davon 20 auf der Intensivstation.

Am Tag, bevor die Bundesregierung neue Maßnahmen verkünden will, haben Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag 204 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet,. Am Montag waren es 272 gemeldete Fälle. Die Zahl der positiven Testergebnisse ist somit auf 27.642 gewachsen. Österreichweit sind 734 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 23.565 wieder genesen. Aktuell befinden sich 149 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 30 auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 5

Kärnten: 2

Niederösterreich: 20

Oberösterreich: 16

Salzburg: 13

Steiermark: 21

Tirol: 34

Vorarlberg: 11

Wien: 82

(APA)