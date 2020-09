Das Comeback des Cardigans

(c) Getty Images for Spotify (Rich Fury)

Nicht nur der nahende Herbst, sondern auch die Covid-Pandemie sollen der Strickjacke zu neuen Höhenflügen verholfen haben.

Lehrer, Steuerberater, Bibliothekar. Der Cardigan hatte bisher eher ein angestaubtes, wenn nicht sogar spießiges Image. Nun feiert er aber ein Comeback, und dafür ist nicht nur das nahende Herbstwetter verantwortlich. Nein, schon im Februar wurden die Weichen für den Imagewandel gelegt. Damals trug der britische Popstar Harry Styles, seines Zeichens Modeikone, bei einem Auftritt bei der "The Today Show" einen bunten, grob gestrickten Cardigan von J.W. Anderson.

Einige Monate später kam es in der Zeit des Social Distancing dann zu einer Challenge auf der Social Media Plattform TikTok, die dazu aufrief, den Cardigan von Harry Styles nachzustricken.

Die Popularität des Kleidungsstücks ließ sich daraufhin auch bei den Suchanfrangen ablesen. Diese stieg um 166 Prozent, wie die Auswertung der Modesuchmaschine Lyst zeigte.

Ebenfalls viral ging ein Look, den Katie Holmes bereits im Oktober 2019 trug. Sie wurde dabei abgelichtet, wie sie in einer Kaschmir-Strickjacke samt passenden BH ein Taxi in New York City anhielt. Die Suchanfrage stieg damals sogar um 217 Prozent.

Natürlich wäre es kein Trend, würden nicht noch andere Prominente mit auf den Zug aufspringen. So etwa David Beckham, der während der Corona-Pandemie bevorzugt dem britischen Landleben frönt und pittoreske Bilder rund um sein Anwesen in den britischen Cotswolds postet. Mit im Gepäck auch hier ein Statement-Cardigan. Selbst wenn Ehefrau Victoria davon wenig angetan ist, wie die Bildunterschrift vermuten lässt.

Und auch Taylor Swift mag es kuschelig. Die Sängerin widmete dem Kleidungsstück sogar einen Song. Und im Video zu "Cardigan" trägt sie natürlich auch einen, um sich vom Herzschmerz abzulenken. Als Merchandise erhältlich ist - wie könnte es auch anders sein - eine Strickjacke.

Aber auch fast alle Modeunternehmen sind mittlerweile auf den Trend aufgesprungen. Wer also Geborgenheit und emotionalen Halt in Zeiten der angespannten Nachrichtenlagen sucht, wird schnell fündig.

(chrile)