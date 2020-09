Russland meldet mehr als eine Million Covid-Fälle

Der Unterricht in den Schulen wurde landesweit aufgenommen - Maskenpflicht gibt es keine. Die Regierung setzt auf die eigene Impfung, die schon bald in bestimmten Berufsgruppen angewendet werden soll.

Zeitgleich mit dem Schulbeginn am 1. September meldete Russland am Dienstag mehr als eine Million Coronafälle. Um genau zu sein: 1.000.048 Menschen sind in dem flächengrößten Land der Welt offiziell bisher an Covid-19 erkrankt. 4729 neue Fälle meldete man im Vergleich zum Vortag. Damit befindet sich Russland an vierter Stelle weltweit, hinter den USA mit mehr als sechs Millionen Fällen, Brasilien und Indien (jeweils mehr als drei Millionen). Hotspot ist seit Beginn der Pandemie Moskau mit mehr als einer Viertelmillion Infektionen.

Der Unterricht findet ab sofort wieder in den Schulen statt. eine generelle Maskenpflicht gibt es keine. Lehrer und Lehrerinnen in der Hauptstadt Moskau sollen Masken tragen, dürfen diese aber im Unterricht abnehmen, wenn genügend Abstand zur Klasse gehalten wird. Schüler und Schülerinnen müssen keine Maske tragen.

Die russische Regierung setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf die im Land entwickelte Impfung. Diese soll bald zur Anwendung in der Bevölkerung kommen. Derzeit werden noch letzte Tests durchgeführt. Zugelassen wurde der Impfstoff bereits vor drei Wochen. Es handelt sich um das weltweit erste amtlich zugelassene Serum gegen den neuartigen Erreger. Westliche Wissenschafter haben allerdings Zweifel an der Entwicklungsgeschwindigkeit ihrer russischen Kollegen angemeldet und ihnen mangelnde Transparenz vorgeworfen.

Schulpersonal mit 13 Prozent Corona-Immunität

Vor der Eröffnung des Schuljahres wurde in Moskau das Personal im Bildungsbereich umfangreich getestet, wie die Stadtregierung am Montag bekannt gab. Demnach wurden mehr als 180.000 Menschen getestet. Bei mehr als 13 Prozent habe man eine Immunität festgestellt. Drei Prozent - immerhin 5500 Menschen - seien positiv und dürften ihre Arbeit vorerst nicht antreten.

Russland hält an seinem ambitionierten Impf-Plan fest: Als erste sollen schon bald Lehrer und Ärzte geimpft werden. Freiwillig, wie es heißt. Allerdings gibt es Zweifel an der Freiwilligkeit des Projekts, zumal auf Direktoren Druck ausgeübt werden könnte. In Moskau werden derzeit Probanden gesucht, die sich die Vakzine im Rahmen eines Tests von insgesamt 40.000 Personen freiwillig verabreichen lassen.

