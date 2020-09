Initiator von Synagogen-Mahnwache in Graz angezeigt

Weil er auf Sozialen Medien zu einer Mahnwache aufgerufen hat, wurde der Grazer Bezirksvorsteher angezeigt. Er habe die Versammlung nicht ordnungsgemäß angemeldet, heißt es in dem Schreiben der Polizei. Diese rechtfertigt sich nun.

Der antisemitische Angriff auf die Synagoge in Graz und auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, schlug in ganz Österreich hohe Wellen. Zahlreiche Solidaritätsbekundungen folgten, noch in derselben Nacht versammelten sich Menschen zu einer Mahnwache vor der Synagoge.



Der Initiator der Mahnwache, Tristan Ammerer, wurde nun offenbar von der Polizei Graz angezeigt. Sein Vergehen: Er habe die Versammlung nicht ordnungsgemäß angezeigt, heißt es in dem per E-Mail an Ammerer übermitteltem Schreiben der Polizei, das der „Presse“ vorliegt.