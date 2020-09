ORF-"Sommergespräch": Kurz bei den Quoten auf Platz eins

(c) ORF (Hans Leitner)

Sommergespräche - in diesem Fall Sebastian Kurz' Spiel auf der Corona-Ziehharmonika.

FPÖ-Chef Norbert Hofer und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatten mehr Zuschauer als Pamela Rendi-Wagner. Am niedrigsten war die Quote von Grünen-Chef Werner Kogler.

Die fünfte und letzte Ausgabe der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben am Montag im Schnitt 898.000 Zuseher bei 29 Prozent Marktanteil verfolgt. In Spitzenzeiten waren am gestrigen Montagabend bis zu 1,022 Millionen Zuseher auf ORF 2 dabei.

Die Ausgabe mit Kurz war somit die reichweiten- und quotenstärkste des heurigen Jahres. Kritik an der Moderation der Sommergespräche hat Tradition - das traf in diesem Jahr Simone Stribl. Auch die Frage nach dem Sinn der Reihe wurde wieder gestellt. Man darf annehmen, dass der ORF dies aber nicht tut, denn insgesamt erreichten die Gesprächsrunden 2,638 Millionen Österreicher, das entspricht 35 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Auch online war das Publikumsinteresse laut ORF hoch. Beate Meinl-Reisinger (Neos) am 3.8. sahen 652.000 Zuseher. Bei Werner Kogler (Grüne) waren es 636.000. Norbert Hofer (FPÖ) sahen 697.000 und Pamela Rendi-Wagner 632.000 Zuseher.



Die Zuschauerzahlen der bisherigen "Sommergespräche":

Beate Meinl-Reisinger (Neos) am 3. August: 652.000 Zuseher bei 20 Prozent Marktanteil

(APA/red.)