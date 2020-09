Die Reisetrends im Herbst

(c) Reuters (� / Reuters)

Die Lust auf Städtereisen nimmt wieder zu, Flexibilität ist laut Airbnb nach wie vor gefragt.

Wohin geht die Reise im Herbst? Eine Frage, die Arbnb nicht nur im übertragenen Sinne - man denke an Corona-Beschränkungen, Home-Office und Co. - mit der Auswertung der Such- und Buchungsanfragen beantworten möchte.

Städtereisen nehmen zu

Airbnb hat zum Ende des Sommers einige Trends parat. Demnach werden auch Städtereisen wieder beliebter. In Europa hat sich die Buchung in Großstädten von einem Viertel (Mai) auf ein Drittel (August) erholt. In Asien bliebt der Städtetourismus seit März mit zwei Drittel der Gesamtbuchungen übrigens konstant.

Inlandsreisen machen weltweit den Großteil der Buchungen aus, im August wurden etwa die Hälfte aller Buchungen im Umkreis von 480 Kilometern vom Heimatort getätigt. Um internationales Reisen ist es nach wie vor schlecht bestellt, doch scheint das Fernweh zuzunehmen. Die Suche nach internationalen Reisezielen nahm im August im Vergleich zum Juli zumindest zu.

Flexibel und länger

Flexibilität steht hoch im Kurs. Zwischen der Buchung und dem Aufenthalt ist die Vorlaufzeit im Vergleich zum Vorjahr um zehn Tage kürzer. Außerdem ist zu beobachten, dass das Interesse an langfristigen Aufenthalten steigt. Das kann damit begründet werden, dass all jene, die von überall arbeiten können, dies auch in einer Ferienunterkunft tun. Ausstattungsmerkmale wie Wifi und die Erlaubnis, ein Haustier mitzunehmen, werden dafür umso beliebter.

(chrile)