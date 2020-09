Hebein prüft Kauf von "Gürtelfrische"-Pool

Insgesamt besuchten 25.000 Besucher das temporäre und viel diskutierte Projekt am Gürtel.

Die einen kühlten sich darin ab, bei den anderen erhitzte es die Gemüter: Nun ist das auf einer Gürtel-Kreuzung errichtete Freizeitgelände "Gürtelfrische West" inklusive Pool Geschichte - vorerst. Denn die Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) überlegt, das Becken für die Stadt zu kaufen. Das teilte sie bei einer abschließenden Pressekonferenz mit den Bezirksvorstehern von Neubau, Markus Reiter (Grüne), und Rudolfsheim-Fünfhaus, Gerhard Zatlokal (SPÖ), am Dienstag mit.

Die temporäre Planschgelegenheit war am 7. August gestartet. Die anderen Bereiche, also etwa die Grünfläche oder das Gastro-Kiosk, standen bis zum vergangenen Wochenende täglich bei freiem Eintritt bis 22.00 Uhr zur Verfügung, das Pool zuletzt bis 21.00 Uhr. 25.000 Besucher wurden gezählt, das kleine Pool wurde 15.000 Mal genutzt.

"Wir haben gezeigt, was alternative Stadtplanung möglich macht", lobte Hebein das, wie sie sagte, erfolgreiche "Gesamtexperiment". Die Gesamtkosten wurden heute mit 160.000 Euro angegeben. Das ist um 10.000 Euro mehr als veranschlagt, weil die Öffnungszeiten ausgedehnt worden seien, wurde betont.

Kosten für Kauf offen

Das Projekt bot neben Liegeflächen, Gastronomie und einem Bus mit Übernachtungsgelegenheit auch ein Bewegungs-, Sport-und Kulturprogramm. Im Zentrum, auch der öffentlichen Debatte, stand aber das 33 Quadratmeter große Schwimmbad. Die Stadt überlegt nun, das Becken samt Technik anzukaufen, sagte Hebein.

Es sei zunächst vereinbart worden, den Pool von den aktuellen Betreibern zu mieten. Mit Jahresende gibt es überdies eine Option, ihn zu kaufen. Was dies kosten würde, sei noch offen, hieß es. Unklar ist auch noch, wie es kommendes Jahr weitergeht. Die beiden Bezirksvorsteher - vor allem Gerhard Zatlokal aus dem 15. Bezirk äußerte ausdrücklich den Wunsch - können sich vorstellen, die Gürtelfrische noch einmal zu beherbergen.

Die "Gürtelfrische West" ist für die Initiatoren ein voller Erfolg. APA/HANS PUNZ

Wie Hebein betonte, gibt es aber bereits auch Anfragen aus anderen Bezirken sowie von Städten aus Österreich und Deutschland. Denn das "Pionierprojekt", so hob sie hervor, sei international beachtet worden. Der befürchtete Stau oder das von manchen prognostizierte "Verkehrschaos" sei ausgeblieben. Nun würden in dem Bereich verkehrsberuhigende Maßnahmen überlegt, so Hebein. Sie habe einen entsprechenden Planungsauftrag erteilt, berichtete die Ressortchefin.

ÖVP und FPÖ in Nebau stimmten zu

"Die Kritik ist eher von Menschen gekommen, die sich das ganze Jahr einen Pool leisten können", mutmaßte die Vizebürgermeisterin. Vor allem FPÖ und ÖVP haben die Gürtelfrische wiederholt ins Visier genommen. Zumindest in Neubau haben die beiden Parteien dem Vorhaben jedoch zugestimmt, verriet Bezirkschef Reiter. Verkehrsberuhigung bedeute jedenfalls mehr Lebensqualität, zeigte er sich überzeugt. Reiter betonte auch, dass die Wasserqualität des Pools einwandfrei gewesen sei. Dies hätten auch Untersuchungen bestätigt.

Kritisiert worden waren auch die Kosten: Dabei habe das Projekt den einzelnen Steuerzahler gerade zwölf Cent gekostet, rechnete Zatlokal vor. "Ich bin stolz, dass wir es umgesetzt haben." Maßnahmen gegen Autofahrer seien dies nicht, beteuerte er. Die Menschen, die im Bezirk wohnen, würden jedoch unter dem starken Durchzugsverkehr leiden.

Zatlokal hatte ursprünglich vor, den Pool im Auer-Welsbach-Park vorübergehend weiterzuverwenden. "Das wurde von einer Magistratsabteilung verhindert", beklagte der SP-Politiker. Denn im Rathaus sei ihm beschieden worden, dass er das Budget damit nicht widmungsgemäß verwende.

Die ÖVP äußerte am Dienstag einmal mehr Kritik: "Dass Stadträtin Hebein ihr Gürtel-Projekt samt Pop-up-Pool huldigt, ist absolut nicht nachvollziehbar. Das einzige, was baden gegangen ist, ist das Steuergeld der Wienerinnen und Wiener", sagte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Aussendung. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp zeigte sich in einer Pressemitteilung vor allem darüber erbost, dass die Stadträtin weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen in Aussicht stellte.

(APA)