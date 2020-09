Adrian Grbić: Der Ball des Debütanten

(c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Adrian Grbić steht erstmals im ÖFB-Aufgebot, Teamchef Franco Foda will den Lorient-Legionär in der Nations League einsetzen. Die Karriere des 24-Jährigen ist geprägt von Umwegen.

Klagenfurt/Wien. Für Adrian Grbić erfüllte sich am Dienstag der große Traum. Mit dem Erhalt des negativen Coronatests verwandelte sich sein Debüt beim ÖFB-Team in das positivste Erlebnis seiner Karriere, die bereits sehr viele Tiefen, Wendungen und seit vergangener Saison ein ungeahntes Hoch erreicht hat. Wer hätte denn je gedacht, dass ein Stürmer, der bei Viktoria, Rapid, Stuttgart, FAC und Altach nicht glücklich wurde, in Frankreich – dem Land des Fußball-Weltmeisters – zu einem Millionentransfer avancieren würde?