Saudischer Kronprinz räumt Rivalen aus dem Weg

Saudiarabiens Thronfolger feuerte den Prinzen, der das Kommando im Jemen-Krieg führte.

Fahad bin Turki bin Abdulaziz ist kein gewöhnlicher saudischer Prinz. Der 61-jährige Enkel von Staatsgründer Abdulaziz al Saud ist ein in den USA ausgebildeter Berufssoldat, Fallschirmspringer und Ex-Befehlshaber der Landstreitkräfte im Königreich. Seit zwei Jahren kommandierte Fahad die von Saudiarabien geführte Kriegskoalition im Jemen. Doch am Dienstag wurde er per königlichem Dekret gefeuert – angeblich wegen Korruptionsverdacht. Auch Fahads Sohn, Vize-Gouverneur einer saudischen Provinz, musste gehen, gegen vier weitere Verdächtige wird ermittelt.