Der Corona-Lockdown war ein „Schnellkurs in Digitalisierung“

Durch die Pandemie hätten viele ihre digitalen Skills verbessert, sagt Infineon-Österreich-Chefin Sabine Herlitschka. Aber das reiche nicht.

Alpbach. Spärlich besuchte Vorträge, keine Empfänge, leere Gaststätten – Alpbach ist heuer kein Ort der Begegnung. Die Pandemie hat dem Forum Alpbach in seinem 75. Jahr viel davon genommen, was es ausmacht. Doch gleichzeitig hat Corona die Veranstalter zu etwas gedrängt, das sie so radikal und kurzfristig wohl nie umgesetzt hätten: zum Sprung ins digitale Zeitalter.