Die grüne Weltmacht Europa braucht mehr Rohstoffe

Europas Traum vom ersten klimaneutralen Kontinent droht zu platzen, weil die EU keinen verlässlichen Zugang zu kritischen Ressourcen hat.

Europa hat viel vor. In nur 30 Jahren soll der Kontinent komplett CO2-neutral werden. Noch schneller, nämlich schon in diesem Jahrzehnt, soll eine eigene Batterieproduktion aus dem Boden gestampft werden, um Europas Elektroautohersteller aus ihrer Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern zu befreien. Zig Milliarden Euro an Fördermitteln fließen in den Bau neuer Ökostromkraftwerke und Batteriefabriken. Am Geld wird es im reichen Europa nicht scheitern. Doch der EU droht das Material für ihre grünen Träume auszugehen.