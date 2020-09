Wie Wladimir Putin Belarus verspielen könnte

Russlands Präsident sollte seine Solidarität mit der weißrussischen Gesellschaft erklären, nicht mit Lukaschenkos Regime.

Seit Alexander Lukaschenko in betrügerischer Weise behauptet hat, er habe bei der Präsidentschaftswahl vom 9. August 80 Prozent der Stimmen erhalten, wird Belarus von einer enormen Protestwelle heimgesucht. Die Zukunft des Landes aber könnte am russischen Präsidenten, Wladimir Putin, hängen.



Lukaschenko regiert Belarus seit 1994 – und das nicht ohne öffentliche Unterstützung. Er erhielt sogar den Beinamen „Batka“ (Vater). Doch in den vergangenen Wochen demonstrierten und streikten Bürger aus allen Gesellschaftsschichten – darunter Fabrikarbeiter, Ärzte und Journalisten. Junge Frauen haben sich zum Gesicht der Opposition entwickelt. Die frühere Lehrerin Swetlana Tichanowskaja, die nach Ansicht vieler die Wahl gewonnen hat, organisiert die Proteste nicht, doch ihre Entschlossenheit kanalisiert die allgemeine Unzufriedenheit.