„Je mehr Chaos und Gewalt, desto besser für Trump“

Joe Biden greift Donald Trump frontal an, der sich in Kenosha in Wisconsin als Law-and-Order-Präsident stilisiert.

Der Präsident war nicht willkommen in Kenosha – zumindest nicht bei den Demokraten. Gouverneur Tony Evers und Bürgermeister John Antaramian hatten Donald Trump im Vorfeld seiner Stippvisite am Dienstag geradezu angefleht, nicht in die 100.000-Einwohnerstadt in Wisconsin zu kommen. Nach den Schüssen auf den Afroamerikaner Jacob Blake sollte er die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nicht noch weiter schüren. Trump wollte mit seinem symbolträchtigen Auftritt an der Seite der Polizei indes ein Signal setzen.