Wie die Türkei Österreicher einsperrt

Das Sammeln von Informationen über türkischstämmige Österreicher hat Folgen: Etliche wurden bei einem Türkei-Urlaub verhaftet und angeklagt.

Wien. Im Februar wurde ein austrokurdischer Fabriksarbeiter in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Mann war in seine frühere Heimat gereist, um dem herzkranken Vater zu helfen. Zum Verhängnis wurde ihm die Mitgliedschaft in einem kurdischen Verein, der Österreich völlig legal ist, in der Türkei aber als terroristisch eingestuft wird.