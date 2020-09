Riesen-Banner am Wiener Rathaus ruft zur Wahl auf

Das Banner ist Teil einer breiteren Kampagne der Stadt, die Wiener zum Wählen zu motivieren.

Die Stadt ruft mittels Riesen-Banner zur Stimmabgabe bei der Wien-Wahl am 11. Oktober auf. Das überdimensionale Sujet mit dem Slogan "Am Tag X hast du die Wahl" prangt seit kurzem an der Frontseite des Rathausturms und ist Teil einer großen Kampagne, die die Wienerinnen und Wiener zur Teilnahme am Urnengang motivieren soll.

Im Zuge der Kampagne, die weitere Sprüche wie "Am Tag X hab ich das Sagen" oder "Es geht um meine Zukunft. Ich mach fix mein X" beinhaltet, werden auch Printmedien, Rolling Boards oder Social Media Kanäle bespielt, hieß es auf Nachfrage aus dem Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke. Dort ressortiert der für städtische Werbemaßnahmen zuständige Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (PID).

(APA)